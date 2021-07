Ritrovati 2 cadaveri nella villa di Gianni Versace, nell’anniversario della sua morte (Di venerdì 16 luglio 2021) Ritrovati due cadaveri nella villa di Miami Beach di Gianni Versace. Proprio sugli scalini dell’ingresso dell’abitazione. La stessa dove fu ucciso a colpi di pistola dal tossicodipendente Andrew Cunanan. E proprio nel 24esimo anniversario della sua morte, giovedì 15 luglio 2021. Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, la polizia ha riferito di aver ricevuto una su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di venerdì 16 luglio 2021)duedi Miami Beach di. Proprio sugli scalini dell’ingresso dell’abitazione. La stessa dove fu ucciso a colpi di pistola dal tossicodipendente Andrew Cunanan. E proprio nel 24esimo anniversariosua, giovedì 15 luglio 2021. Secondo quanto riportato da il CorriereSera, la polizia ha riferito di aver ricevuto una su Quotidianpost.

