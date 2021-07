Ritorno in classe, Carfagna: “Mai più Dad, valutare obbligo vaccinale per docenti” (Di venerdì 16 luglio 2021) Il ministro per il Mezzogiorno, Mara Carfagna, in un'intervista a La Repubblica, parla in merito al Ritorno in classe per settembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 luglio 2021) Il ministro per il Mezzogiorno, Mara, in un'intervista a La Repubblica, parla in merito alinper settembre. L'articolo .

Advertising

gennaromigliore : Gira e rigira, il conto lo pagano sempre i ragazzi. Impegno massimo di tutte le forze politiche per un ritorno sicu… - alexbarbera : Il ministro dell’istruzione Bianchi dice che non ci sarà obbligo di vaccino per gli insegnanti, e che si batterá pe… - orizzontescuola : Ritorno in classe, Carfagna: “Mai più Dad, valutare obbligo vaccinale per docenti” - rugbymoon : RT @Rugbymeet: British & Irish Lions, sabato il debutto del talentuosissimo mediano di apertura degli Harlequins Marcus Smith! Occhi accesi… - ProDocente : Ritorno in classe, ipotesi green pass per i docenti e Ata. Così il CTS -