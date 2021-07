Ritardo delle nuove divise, Bargiggia attacca il Napoli: "Brutta immagine per la nuova stagione" (Di venerdì 16 luglio 2021) Paolo Bargiggia è tornato a parlare del Napoli sul suo sito ufficiale. Questa volta i toni del noto giornalista sono critici nei confronti della società partenopea, attaccata per il Ritardo sulla produzione delle nuove divise. Al ritiro di Dimaro, il Napoli si è presentato con le divise della scorsa stagione, coprendo il marchio della 'Kimbo' (sponsor che non ha rinnovato) con la scritta 'SSC Napoli'. Secondo il giornalista è stata una vera e propria caduta di stile per la società partenopea, il modo ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 luglio 2021) Paoloè tornato a parlare delsul suo sito ufficiale. Questa volta i toni del noto giornalista sono critici nei confronti della società partenopea,ta per ilsulla produzione. Al ritiro di Dimaro, ilsi è presentato con ledella scorsa, coprendo il marchio della 'Kimbo' (sponsor che non ha rinnovato) con la scritta 'SSC'. Secondo il giornalista è stata una vera e propria caduta di stile per la società partenopea, il modo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ritardo delle Liceo Marconi: iniziano le operazioni di sgombero, poi la Provincia ci ripensa ... che da alcuni giorni sta dando vita ad uno sciopero della fame ha ribadito: "Ad oggi non è noto dove saranno dislocati alla ripresa delle lezioni migliaia di studenti. A causa di questo ritardo ...

In Svizzera 619 nuovi casi di coronavirus Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 36'440 test, indica l'UFSP. Il ... Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1,...

L Europa sta accumulando troppi ritardi sul 5G Wired Italia Fondo solidarietà: in Basilicata liquidati 10 milioni Fondo solidarietà: in Basilicata liquidati 10 milioni. Approvato il bilancio Ebab (Ente Bilaterale Artigianato Basilicata).

Assicurazioni e welfare, il ritardo rispetto all’Europa Gli 830 mld versati per le polizze Vita sono un terzo di quello che viene raccolto su mercati di assicurazioni analoghi a quello italiano ...

