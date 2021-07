Rinnovo Insigne | Spalletti | «Non anticipiamo troppo | ho parlato con lui»

(Di venerdì 16 luglio 2021) Lucianohadella questione: ecco le parole del tecnico del Napoli in merito al capitano In casa Napoli ancora da definire la questionedi. Le parole diin conferenza stampa.– «Con Lorenzo houna volta per telefono e poi gli ho mandato un messaggio di complimenti, mi è sembrato il capitano che io immaginavo da fuori. Ora su questo bisogna starci attenti, voi volete trovare la magagna sul fatto del contratto: abbiamo di fronte il capitano del Napoli ed anche agli ...

Il tecnico del Napoli "Lorenzo parlerà con il presidente" DIMARO - "Conho parlato una volta per telefono e una volta gli ho mandato un messaggio per i complimenti: mi è sembrato il capitano che vedevo da fuori. Ma su questa cosa bisogna stare attenti. Voi sul ...E suldi: 'Con Lorenzo io ho parlato una volta per telefono e una volta gli ho mandato un messaggio e mi è sembrato il capitano che io m'immaginavo a vederlo da fuori. Ora però ...In casa Napoli ancora da definire la questione rinnovo di Insigne. Le parole di Spalletti in conferenza stampa. INSIGNE – «Con Lorenzo ho parlato una volta per telefono e poi gli ho mandato un ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 21.30 – Spalletti: «Oshimen è il nostro punto di forza» – La pre ...