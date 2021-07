Rimodulazioni WindTre del 26 agosto: anticipo traffico ed extrasoglia (Di venerdì 16 luglio 2021) Tornano a bussare alle porte dei clienti le Rimodulazioni WindTre, per quanto riguarda le modifiche unilaterali del contratto a scaglioni che interessano gli ex utenti 3 Italia. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, da qualche ora a questa parte sono iniziate a partire le comunicazioni ufficiali tramite SMS che vanno ad informare direttamente i clienti impattati del fatto che, a partire dal 26 agosto 2021, subiranno alcune modifiche, del tutto simile a quelle entrate in vigore il 28 giugno. Le Rimodulazioni WindTre che scatteranno il prossimo 26 agosto per alcuni altri ex clienti 3 ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Tornano a bussare alle porte dei clienti le, per quanto riguarda le modifiche unilaterali del contratto a scaglioni che interessano gli ex utenti 3 Italia. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, da qualche ora a questa parte sono iniziate a partire le comunicazioni ufficiali tramite SMS che vanno ad informare direttamente i clienti impattati del fatto che, a partire dal 262021, subiranno alcune modifiche, del tutto simile a quelle entrate in vigore il 28 giugno. Leche scatteranno il prossimo 26per alcuni altri ex clienti 3 ...

Advertising

infoitscienza : Rimodulazioni WindTre: nuovo scaglione il 26 Agosto 2021 per anticipo traffico ed extrasoglia dati - mondomobileweb : Rimodulazioni WindTre: nuovo scaglione il 26 Agosto 2021 per anticipo traffico ed extrasoglia dati - HDblog : RT @HDblog: TIM e WindTre multate da AGCOM: non ricordano all'utente le offerte attive - togone76 : RT @HDblog: TIM e WindTre multate da AGCOM: non ricordano all'utente le offerte attive -