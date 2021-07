Riforma della giustizia | Cartabia | no al carcere come unica risposta al reato

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il carcere riservato «solo ai reati più gravi», e «pene alternative» per gli altri: la detenzione domiciliare, la semilibertà, il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria. Si allarga la gamma dei reati che possono rientrare in questa categoria: non saranno solo quelli di competenza del giudice di pace e la guida in stato di ebbrezza. Inoltre, se adesso la pena pecuniaria vale solo per i reati per cui è prevista una pena fino a sei mesi, i mesi diventeranno dodici.