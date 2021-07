Riforma Cartabia | un nuovo emendamento della ministra che torna alla ex Cirielli potrebbe rimandare il voto a dopo l’estate

(Di venerdì 16 luglio 2021) Undel Governoritardare i tempi per l’approdo in AulaCamerasul processo penale, al momento in calendario il prossimo 23 luglio. Il testo – depositato alle 21 di giovedì dstessa Guardasigilli – elimina una delle poche previsioni apprezzate dal Movimento 5 stelle: l’allungamento finometà (la legge in vigore, la ex, lo fissa a un quarto) del tempo di prescrizione (pari al massimopena prevista dal codice) a seguito di ...

Advertising

TeresaBellanova : Nel suo editoriale di oggi #Travaglio definisce 'schiforma' la riforma della giustizia, riferendosi alla ministra… - fattoquotidiano : “Con la riforma Cartabia meno carcere e più pene alternative? Il sistema è impreparato, si rischia una deriva crimi… - petergomezblog : Riforma Cartabia, l’entusiasmo di Salvini si è già smorzato: “No colpi di spugna per svuotare le carceri”… - AlvisiConci : RT @ottogattotto: Iscariota #Bersani pronto a schierarsi contro #Cartabia:'Io vengo descritto come uno #vedovodiConte... ma #Conte ha un co… - larobbina : RT @Ste_Mazzu: La riforma Cartabia pone fine a quel sistema ignominioso che ha portato Formigoni e Verdini addirittura a trascorrere qualch… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma Cartabia

Santalucia (Anm): 'I processi moriranno ancor prima di nascere' - Ladella giustizia 'non ..., spiega, 'non considera le necessità organizzative degli uffici: ci sono Corti d'Appello ...Nel mirino, innanzitutto, ladella Giustizia della ministra Martalicenziata una settimana fa dal Consiglio dei ministri con un voto unanime e la promessa di approvarla in Parlamento ...Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Grillo e Conte fanno pace e per festeggiare organizzano una crociata contro la riforma Cartabia sul processo penale. Vorrebbero far rientrare Bonafede dalla finestra per f ...Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con noi! Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di continuare a pubblicare un giornale online ricco di ...