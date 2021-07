Riforma Cartabia | Coppi si rimangia tutto | “Nuova prescrizione dolorosa ma è necessaria mannaia che manda al macero i processi”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Franco, noto avvocato e professore emerito di diritto penale, intervenendo in audizione in commissione Giustizia premette subito che le sue precedenti affermazioni – che avevano generato clamore, perché bocciavano gran parte della– non erano basate “sulla letture dei sacri testi ma solo su notizie giornalistiche”.plaude al governo perché interviene “ritenendola una priorità” sulla “mostruosa” durata dei. Perè positiva l’eliminazione dellaBonafede, bollata come “follia” e sui nuovi termini in cui il processo ...

Il redivivo Conte ha aperto il fuoco contro la proposta dielaborata dalla guardasigilli. Come interpreta questa contrarietà? Non mi stupisce. Sta di fatto che chiunque voglia ...La, come è stato indicato da diversi analisti, rischia di cancellare, specie in realtà come Napoli o Palermo, migliaia di processi legalizzando un senso di impunità che sarebbe ...Almeno fino a quando il ministro della giustizia Cartabia lo consentirà. La c.d. Riforma Cartabia infatti premia i delinquenti e, in particolare, la Relazione Commissione Lattanzi, che sta per essere ...Fra coup de théâtre e riappacificazioni. Il redivivo Conte ha aperto il fuoco contro la proposta di riforma elaborata dalla guardasigilli Cartabia. Come interpreta questa contrarietà?