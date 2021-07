Riaprono le terapie intensive nelle regioni più a rischio: tra i nuovi ricoverati quasi nessuno è vaccinato (Di venerdì 16 luglio 2021) Con la diffusione della variante Delta nella maggior parte delle regioni italiane, Covid-19 torna a visitare gli ospedali. Le terapie intensive ricominciano ad accogliere soggetti giovani e positivi, con un rialzo dei contagi che fa tremare alcuni territori più di altri. Tra questi la Regione Sicilia e le Marche, che insieme ad Abruzzo e Campania, rischiano un possibile ritorno alla zona gialla. A preoccupare è anche il Veneto, che nelle ultime 24 ore ha registrato un boom di contagi di oltre 300 positivi. I dati dei ricoveri restano ben al di sotto delle soglie pericolose, ma quello che i medici tornano ora a segnalare è ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 luglio 2021) Con la diffusione della variante Delta nella maggior parte delleitaliane, Covid-19 torna a visitare gli ospedali. Lericominciano ad accogliere soggetti giovani e positivi, con un rialzo dei contagi che fa tremare alcuni territori più di altri. Tra questi la Regione Sicilia e le Marche, che insieme ad Abruzzo e Campania, rischiano un possibile ritorno alla zona gialla. A preoccupare è anche il Veneto, cheultime 24 ore ha registrato un boom di contagi di oltre 300 positivi. I dati dei ricoveri restano ben al di sotto delle soglie pericolose, ma quello che i medici tornano ora a segnalare è ...

