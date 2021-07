Riapertura scuole, Bianchi: “Da tempo al lavoro per rientro in presenza. Fare ogni sforzo per proseguire campagna vaccinale” (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi torna a parlare di ritorno a scuola di settembre e rimarca alcuni aspetti già evidenziati in precedenza. Su tutti la volontà ministeriale di puntare tutto sulla scuola in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Ministro dell'istruzione Patriziotorna a parlare di ritorno a scuola di settembre e rimarca alcuni aspetti già evidenziati in precedenza. Su tutti la volontà ministeriale di puntare tutto sulla scuola in. L'articolo .

