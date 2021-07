Repubblica: dietro il mercato del Psg ci sono i legami con la Uefa (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Psg fa spese pazze sul mercato proprio nell’anno in cui tutti i club del mondo soffrono per le conseguenze del Covid. Repubblica scrive che dietro il mercato dei francesi ci sono i legami con l’Uefa, dal no alla Superlega agli affari con Ceferin “Quando le grandi d’Europa hanno iniziato a parlare di una Superlega per sostituire la Champions della Uefa, il Psg ha scelto da che parte stare: ha sposato la difesa di Ceferin, numero uno Uefa. Perché? Certo, il modello Superlega non avrebbe permesso questo mercato bulimico, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Psg fa spese pazze sulproprio nell’anno in cui tutti i club del mondo soffrono per le conseguenze del Covid.scrive cheildei francesi cicon l’, dal no alla Superlega agli affari con Ceferin “Quando le grandi d’Europa hanno iniziato a parlare di una Superlega per sostituire la Champions della, il Psg ha scelto da che parte stare: ha sposato la difesa di Ceferin, numero uno. Perché? Certo, il modello Superlega non avrebbe permesso questobulimico, ...

