Renzi | “Non mi faccio dare lezioni di politica da Chiara Ferragni”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Sul ddl Zan “il problema non è Fedez ma a chi l’ha eletto punto di riferimento della sinistra, rinunciando alla vocazione riformista per inseguire i 5 Stelle. Solo Salvini ha cambiato idea più volte di Fedez. Io mi ricordo la sofferenza di Napolitano quando le piazze lo accusavano della trattativa stato mafia. Fedez che diceva? O vai a testimoniare o passi il testimone”. Così Matteopresentando il suo ultimo libro ‘Controcorrente’ a Forte dei Marmi. “La diretta di Fedez andrebbe trasmessa a reti unificate. Diceva ‘ce l’ha coi gay’ e al povero Zan gli è toccato fare la parte di quello che mi difendeva. Una parte della sinistra ha smesso di ...

vladiluxuria : Renzi vuole cancellare le nostre esistenze proponendo di togliere ciò che ci definisce: l’identità di genere. Sono… - fattoquotidiano : Nel mondo capovolto di Matteo Renzi, foderato di inchieste, ville col mutuo, querele, prestiti bancari, telefonate… - vladiluxuria : Ieri ero con @MonicaCirinna colei che ha il dato il nome alla legge sulle unioni civili, la legge Cirinnà quando Re… - LucaBallabio1 : RT @MPoltero: #Ranucci ha trovato il tempo di fare la comunicazione sui social che la mamma di Renzi era indagata, ora che è stata assolta… - laura_ceruti : Non è Renzi che è cambiato, lui è sempre uguale a se stesso, è il Pd che è diventato grillino! -

Diceva 'ce l'ha coi gay' e al povero Zan gli è toccato fare la parte di quello che mi ... Io rivendico il diritto di dire che il ddl Zan o si cambia opassa,mi faccio dare lezioni di ...Così Matteopresentando il suo ultimo libro 'Controcorrente' a Forte dei Marmi. "è che la risolvi come dice Orlando, facendo una multa a chi va via, mica sono autovelox. Il punto è mettere ...Diceva 'Renzi ce l’ha coi gay' e al povero Zan gli è toccato fare ... Io rivendico il diritto di dire che il ddl Zan o si cambia o non passa, non mi faccio dare lezioni di politica da Chiara Ferragni” ...Quaranta anni fa Giovanni Spadolini diveniva presidente del Consiglio. «Scelto» più che «nominato» da Sandro Pertini, capo dello Stato. Fu un’esperienza di governo breve: 16 mesi fra il 1981 e il 1982 ...