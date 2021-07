Reggio | bancarotta ed estorsione | tre arresti e sequestri di beni per 5 milioni di euro

Advertising

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza diCalabria hanno sottoposto ... così come del patrimoniali degli indagati (5.292.384,20 euro) accusati dei reati di...... così come del patrimoniali degli indagati (5.292.384,20 euro) accusati dei reati di... Il modus operandi e le società "schermo" Le investigazioni, eseguite dalla CompagniaCalabria e ...Tre arresti e un megasequestro . I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno sottoposto ai domiciliari 3 persone e ...Tre persone finite in arresto, ai domiciliari, ed il sequestro ai fini della confisca delle quote e del patrimonio aziendale di tre società operanti, nel capoluogo reggino, nel settore della distribuz ...