Referendum per l'eutanasia legale: oggi raccolta di firme a Martina Franca Promossa dal comitato locale

Di seguito un comunicato diffuso dal comitato "Francesco Mauro": Prende il via sabato 17 luglio a Martina presso i tavolini della birreria Pensieri Vaganti in via Cirillo, dalle 19.30 a mezzanotte, la campagna referendaria Eutanasia legale organizzata dall'Associazione Luca Coscioni e alla quale hanno aderito numerose associazioni e partiti. Il comitato promotore locale per la raccolta di firme è intestato a "Francesco Mauro", noto attivista radicale di Martina, prematuramente scomparso nel 2020 a 41 anni, protagonista di numerose campagne di ...

