Reddito di cittadinanza: 1.152 extracomunitari lo percepivano illecitamente a Genova. Danno di 3,5 milioni di euro (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono sempre di più le irregolarità scoperte nella concessione del Reddito di cittadinanza, in particolare a cittadini extracomunitari che approfittano così dell'insipienza grillina L'articolo proviene da Firenze Post.

