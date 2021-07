Recovery | Bankitalia | “Il Pil 2021 a +5 | 1% | determinante il PNRR”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 16 luglio 2021) Con l’avvicinarsi della prima tranche da 25 miliardi di euro del piano Next Generation Eu, l’economia italiana comincia a tirare il fiato. E adesso la Banca d’Italia ritocca nuovamente al rialzo le stime del Prodotto interno lordo (Pil) nazionale per il. Secondo il Bollettino economico diffuso oggi 16 luglio, la ricchezza complessiva che avremo prodotto quest’anno sarà alla fine cresciuta del +5,1% contro il +4,9% o +5% previsto a giugno scorso. Totalizzerà, insomma, qualcosa in più del previsto. Anche rispetto all’incremento che lo stesso governatore Ignazio Visco (nella foto), aveva indicato due settimane fa su valori leggermente più bassi. Le proiezioni sui ...