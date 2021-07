(Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di, gruppo farmaceutico internazionale quotato sull’MTA, ha approvato la nomina di Robcomeamministratore delegato dal 1°. Andrea, attuale CEO, sarà nominato presidente e “continuerà a partecipare all’elaborazione della strategia del gruppo, in supporto alCEO e al senior management team”. Il presidente Alfredo Altavilla ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica a far data dal 1°. Robha oltre ...

Advertising

DividendProfit : Recordati, Rob Koremans nuovo AD dal 1° dicembre 2021 - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Recordati, Rob Koremansnuovo Ceo. Andrea Recordati presidente - Affaritaliani : Recordati, Rob Koremansnuovo Ceo. Andrea Recordati presidente -

Ultime Notizie dalla rete : Recordati Rob

Finanza.com

Koremans ha detto di essere "entusiasta di entrare ine continuare a guidarla verso una crescita sostenibile , aiutando le persone affette da una varietà di malattie ad affrontare le ...Dal primo dicembre 2021 il nuovo amministratore delegato del gruppo farmaceutico sara'Koremans, mentre l'attuale ceo Andreasara' nominato presidente. Il presidente Alfredo Altavilla ...Lascia Altavilla dopo la nomina in Ita (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 lug - Cambi al vertice in casa Recordati. Dal primo dicembre ...(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Recordati, gruppo farmaceutico internazionale quotato sull'MTA, ha approvato la nomina di Rob Koremans come nuovo amministratore delegato dal ...