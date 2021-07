Rally Estonia, day-2: Kalle Rovanpera mantiene la leadership, out Tanak (Di venerdì 16 luglio 2021) Kalle Rovanpera mantiene il comando della classifica al termine della seconda giornata del Rally d’Estonia 2021. Il finnico di casa Toyota respinge gli attacchi della concorrenza e si conferma al padrone della corsa dopo il miglior crono nella Stage 1 di giovedì. Secondo posto al momento per l’irlandese Craig Breen con la prima delle i20 ufficiali. Il sostituto dello spagnolo Daniel Sordo chiude il venerdì con 8.5 secondi di gap sul leader del Rally che deve rifarsi dopo una serie delusioni. Il belga Thierry Neuville è terzo com quasi 50 secondi dalla Yaris #69 di ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021)il comando della classifica al termine della seconda giornata deld’2021. Il finnico di casa Toyota respinge gli attacchi della concorrenza e si conferma al padrone della corsa dopo il miglior crono nella Stage 1 di giovedì. Secondo posto al momento per l’irlandese Craig Breen con la prima delle i20 ufficiali. Il sostituto dello spagnolo Daniel Sordo chiude il venerdì con 8.5 secondi di gap sul leader delche deve rifarsi dopo una serie delusioni. Il belga Thierry Neuville è terzo com quasi 50 secondi dalla Yaris #69 di ...

Advertising

Gazzetta_it : Wrc Estonia, l'idolo di casa Tanak finisce in un campo: è fuori dai giochi nel Day2 #rally - periodicodaily : Rally Estonia: Rovanpower nella prima tappa #RallyEstonia #Rally #rovanpower @RiccardoTrullo - motorboxcom : #WRC Nel #RallyEstonia prosegue la battaglia tra Rovampera e Breen, mentre Neuville scavalca Ogier per il podio vir… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WRC, Rally Estonia, PS9: Rovanpera allunga ancora su Breen) è stato pubblicato su Mot… - Luca14114779 : RT @motorionline: #WRC | Si è chiusa la prima giornata del #RallyEstonia 2021: dopo i vari colpi di scena, vediamo chi sta lottando per la… -