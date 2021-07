Rainbow Six Extraction è stato rinviato e la nuova finestra di lancio è piuttosto lontana (Di venerdì 16 luglio 2021) Purtroppo riportiamo un altro rinvio: questa volta ad esserne colpito è Rainbow Six Extraction, che sarebbe dovuto uscire il 16 settembre. Il gioco ora non uscirà più quest'anno, con un obiettivo di lancio a gennaio 2022. Ubisoft ha fatto l'annuncio tramite un post sul blog, affermando "Stiamo cogliendo l'opportunità di dedicare più tempo per dare vita a questa visione nel modo che merita nel gennaio 2022. Siamo fiduciosi che ciò garantirà che Rainbow Six Extraction sia la più coinvolgente, ed emozionante esperienza che abbiamo deciso di creare, e quella che aspirerete a giocare". Rainbow ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 luglio 2021) Purtroppo riportiamo un altro rinvio: questa volta ad esserne colpito èSix, che sarebbe dovuto uscire il 16 settembre. Il gioco ora non uscirà più quest'anno, con un obiettivo dia gennaio 2022. Ubisoft ha fatto l'annuncio tramite un post sul blog, affermando "Stiamo cogliendo l'opportunità di dedicare più tempo per dare vita a questa visione nel modo che merita nel gennaio 2022. Siamo fiduciosi che ciò garantirà cheSixsia la più coinvolgente, ed emozionante esperienza che abbiamo deciso di creare, e quella che aspirerete a giocare"....

