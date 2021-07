RAI SPORT – Emerson ha parlato con Spalletti, vuole solo il Napoli. Aiuto inaspettato di Mancini (Di venerdì 16 luglio 2021) Emerson PALMIERI-Napoli. Il Napoli continua la caccia al terzino sinistro, il primo nome sulla lista di Giuntoli è quello di Emerson Palmieri, fresco campione d’Europa con l’Italia di Mancini. Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai SPORT, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha riportato le ultime sulle manovre degli azzurri “Chi prenderà il Napoli tra Emerson Palmieri, Olivera, Lykogiannis, Dijks? Di questi quattro, sicuramente il club non andrà su Olivera, se il Getafe non cambia idea. Emerson Palmieri resta il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 16 luglio 2021)PALMIERI-. Ilcontinua la caccia al terzino sinistro, il primo nome sulla lista di Giuntoli è quello diPalmieri, fresco campione d’Europa con l’Italia di. Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha riportato le ultime sulle manovre degli azzurri “Chi prenderà iltraPalmieri, Olivera, Lykogiannis, Dijks? Di questi quattro, sicuramente il club non andrà su Olivera, se il Getafe non cambia idea.Palmieri resta il ...

RAI SPORT – Emerson ha parlato con Spalletti, vuole solo il Napoli. Aiuto inaspettato di Mancini
Napoli prima scelta per Emerson Palmieri, il terzino del Chelsea ha parlato con Spalletti. Inaspettato aiuto di Mancini.

