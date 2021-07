Rai, la prima riunione del Cda: Marinella Soldi è la nuova presidente. Carlo Fuortes eletto amministratore delegato (Di venerdì 16 luglio 2021) La prima riunione del Cda Rai ha ratificato la nomina di Carlo Fuortes come amministratore delegato della tv pubblica e di Marinella Soldi, indicata dal presidente del Consiglio Mario Draghi, come presidente. Per entrambi sono stati espressi 5 i voti a favore, con l’astensione del consigliere eletto dai dipendenti, Riccardo Laganà. Favorevoli Francesca Bria (quota Pd), Simona Agnes (quota Forza Italia), Igor De Biasio (quota Lega), Alessandro Di Majo ,(quota M5s) e lo stesso Carlo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Ladel Cda Rai ha ratificato la nomina dicomedella tv pubblica e di, indicata daldel Consiglio Mario Draghi, come. Per entrambi sono stati espressi 5 i voti a favore, con l’astensione del consiglieredai dipendenti, Riccardo Laganà. Favorevoli Francesca Bria (quota Pd), Simona Agnes (quota Forza Italia), Igor De Biasio (quota Lega), Alessandro Di Majo ,(quota M5s) e lo stesso...

