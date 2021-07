Quarto Grado, le anticipazioni della puntata di stasera (Di venerdì 16 luglio 2021) Quarto Grado torna stasera con nuovi approfondimenti e inchieste dedicate a Saman Abbas e Denise Pipitone Questa sera, alle ore 21.25, su Retequattro, si rinnova l’appuntamento con “Le storie di Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane scomparsa il 30 aprile scorso. Il giallo continua a suscitare rumore e le versioni dei vari protagonisti rimangono diverse. Chi indaga pensa che Saman sia stata uccisa dallo zio, mentre il fidanzato spera sia ancora viva. I genitori, invece, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 luglio 2021)tornacon nuovi approfondimenti e inchieste dedicate a Saman Abbas e Denise Pipitone Questa sera, alle ore 21.25, su Retequattro, si rinnova l’appuntamento con “Le storie di”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane scomparsa il 30 aprile scorso. Il giallo continua a suscitare rumore e le versioni dei vari protagonisti rimangono diverse. Chi indaga pensa che Saman sia stata uccisa dallo zio, mentre il fidanzato spera sia ancora viva. I genitori, invece, ...

Saman Abbas 'corpo seppellito tra le serre'/ Incidente probatorio per il fidanzato SAMAN ABBAS, POCHE LE POSSIBILITÀ DI TROVARE LA GIOVANE PAKISTANA VIVA Il giallo di Saman Abbas torna centrale nel corso della nuova puntata di 'Le storie di Quarto Grado' , in onda nella prima serata di oggi. Chi indaga è certo ormai che ci siano poche sperante di trovare la giovane pakistana ancora viva, in quanto uccisa dai familiari, in particolare ...

Quarto Grado – Le Storie, anticipazioni puntata in onda venerdì 16 luglio 2021 su Rete 4 Dituttounpop WRC, Rally Estonia, PS2-3: Tanak fora, Rovanpera in vetta L'estone della Hyundai vola in testa nella prima speciale della giornata, ma poi fora ed è costretto a cedere la vetta. Breen non resiste a Rovanpera, che diventa il nuovo leader. Neuville entra in zo ...

