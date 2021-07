Quali sono le emoji preferite dagli italiani? L’indagine (Di venerdì 16 luglio 2021) Alla vigilia del World emoji Day, Samsung ha chiesto agli italiani Quali sono le loro faccine preferite: i risultati del sondaggio Si festeggia domani, sabato 17 Luglio 2021, la Giornata Mondiale delle emoji. Entrate ormai a pieno titolo tra i codici della comunicazione digitale, le faccine preferite dagli utenti italiani sono il bacio (41,4% dei voti), la risata con le lacrime (40,9%) e il pollice alzato (29,7%). La stessa indagine, condotta da Samsung, ha anche approntato il ritratto di un utilizzatore-tipo ... Leggi su zon (Di venerdì 16 luglio 2021) Alla vigilia del WorldDay, Samsung ha chiesto aglile loro faccine: i risultati del sondaggio Si festeggia domani, sabato 17 Luglio 2021, la Giornata Mondiale delle. Entrate ormai a pieno titolo tra i codici della comunicazione digitale, le faccineutentiil bacio (41,4% dei voti), la risata con le lacrime (40,9%) e il pollice alzato (29,7%). La stessa indagine, condotta da Samsung, ha anche approntato il ritratto di un utilizzatore-tipo ...

