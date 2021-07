Quadraro in piena emergenza rifiuti | il quartiere diventa una discarica a cielo aperto VIDEO

(Di venerdì 16 luglio 2021) Non si placa l’aldel quadrante sud-est della Capitale. A pochi giorni di distanza dalla protesta che ha visto circa 50 persone bloccare via Tuscolana la situazione non è purtroppo migliorata. Cumuli dicontinuano infatti a stazionare intorno ai cassonnetti causando miasmi e disagi alla cittadinanza molto preoccupata anche dai frequenti roghi e dalla conseguente diffusione di diossina nell’aria. Le immagini, che stanno facendo il giro del web, mostrano una situazione di degrado ed abbandono di cui i cittadini sono stanchi.da ...

"Se Ama non pulisce il Quadraro disobbedisce", "Il Quadraro non ... "Questo ha due effetti: la raccolta non è regolare, i mezzi Ama restano pieni e quando saltano i giri inevitabilmente si ...La sindaca di Roma, Virginia Raggi, potrebbe firmare già domani l'ordinanza per la riattivazione della discarica di Albano. A quanto si apprende, gli uffici dell'ex Provincia stanno limando gli ultimi ...