Puglia, maltempo: allerta arancione per Gargano e Tremiti, gialla per il resto della regione Protezione civile, previsioni meteo: temporali e possibili grandinate da stasera (Di venerdì 16 luglio 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Puglia garganica, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. I fenomeni, che risulteranno più attivi e frequenti sui settori adriatici, specie nel corso della notte, saranno accompagnati da ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 16 luglio 2021) Il dipartimentoha emesso per lal’con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere temporalesco, sullagarganica, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. I fenomeni, che risulteranno più attivi e frequenti sui settori adriatici, specie nel corsonotte, saranno accompagnati da ...

Advertising

NoiNotizie : #Puglia, #maltempo: allerta arancione per Gargano e Tremiti, gialla per il resto della regione. Protezione civile,… - MeteoNotizie : Maltempo: allerta arancione in Abruzzo e Puglia. - M_B_Med : RT @LaGazzettaWeb: Maltempo in arrivo nel weekend, Dpc: «Allerta arancione in Abruzzo e Puglia» - LaGazzettaWeb : Maltempo in arrivo nel weekend, Dpc: «Allerta arancione in Abruzzo e Puglia» - AgenziaOpinione : PROTEZIONE CIVILE – NAZIONALE * MALTEMPO: « ALLERTA ARANCIONE IN ABRUZZO E PUGLIA, TEMPORALI IN ARRIVO AL CENTRO-SU… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia maltempo Maltempo, Dipartimento Protezione Civile: allerta arancione in Abruzzo Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 16 luglio, allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico su settori di Abruzzo e Puglia. ...

53° Congresso straordinario digitale della Società Italiana di Igiene ... Maurizio Fugatti (Trento), Eugenio Giani (Toscana), Michele Emiliano (Puglia), a cui si ... Milano - 1,26% Formula 1, domenica a Silverstone: esordio per la sprint race Germania sott'acqua: il maltempo ...

Maltempo in Italia: weekend con piogge, temporali e rischio allagamenti Rai News Ciclone centro Europa si sposta sull’Italia: allerta arancione su Gargano e Isole Tremiti Una vasta area depressionaria interesserà progressivamente l’Italia con una perturbazione che determinerà una fase di maltempo su gran parte del Paese nei prossimi giorni. A partire dalla tarda serata ...

Allerta arancione in Puglia: maltempo in arrivo nel weekend Foggia, 16/07/2021 – (gazzettamezzogiorno) Nel corso del fine settimana la presenza di una struttura depressionaria centrata sul nostro Paese sarà responsabile del peggioramento delle condizioni meteo ...

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 16 luglio, allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico su settori di Abruzzo e. ...... Maurizio Fugatti (Trento), Eugenio Giani (Toscana), Michele Emiliano (), a cui si ... Milano - 1,26% Formula 1, domenica a Silverstone: esordio per la sprint race Germania sott'acqua: il...Una vasta area depressionaria interesserà progressivamente l’Italia con una perturbazione che determinerà una fase di maltempo su gran parte del Paese nei prossimi giorni. A partire dalla tarda serata ...Foggia, 16/07/2021 – (gazzettamezzogiorno) Nel corso del fine settimana la presenza di una struttura depressionaria centrata sul nostro Paese sarà responsabile del peggioramento delle condizioni meteo ...