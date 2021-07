'Psg senza freni: Theo Hernandez e Pogba nel mirino' (Di venerdì 16 luglio 2021) MADRID (SPAGNA) - Il Psg monopolizza la sessione estiva di calciomercato. Il club francese non intende fermarsi e, secondo il quotidiano spagnolo AS , dopo Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos e Donnarumma ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 luglio 2021) MADRID (SPAGNA) - Il Psg monopolizza la sessione estiva di calciomercato. Il club francese non intende fermarsi e, secondo il quotidiano spagnolo AS , dopo Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos e Donnarumma ...

Milan, quando l'ignoranza fa rumore Nonostante tutto ciò, però, l'etichetta di società senza soldi rimane . Il mercato è ancora lungo e,... La crisi ha colpito tutti i club ( eccezion fatta per il PSG che sembra vivere in un mondo a parte ...

Neymar dimentica la Copa America: il nuovo look lascia senza parole – FOTO Neymar sta ricaricando le pile dopo la sconfitta in finale di Copa America contro l’Argentina. Un nuovo look per l’attaccante del PSG: l’immagine fa il giro dei social di tutto il mondo. Neymar e la ...

