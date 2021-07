Protezione Civile: dalla mezzanotte torna l’allerta meteo sulla Campania (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo su tutta la Campania per piogge e temporali valevole dalla mezzanotte e per l’intera giornata di sabato 17 luglio. Si prevedono rovesci e temporali, localmente anche intensi con possibili raffiche di vento nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento. Possibili fulmini e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLadella Regioneha emanato un avviso di allertacon criticità idrogeologica di colore Giallo su tutta laper piogge e temporali valevolee per l’intera giornata di sabato 17 luglio. Si prevedono rovesci e temporali, localmente anche intensi con possibili raffiche di vento nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento. Possibili fulmini e ...

