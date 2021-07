Pronti a partire? Ecco il trucco Salva vita da fare prima di chiudere casa. Mettete questo nel freezer (Di venerdì 16 luglio 2021) Week end fuori? Ecco cosa dovete mettere nel freezer prima di partire: L’idea che può Salvare voi e i vostri cari da bruttissime sorprese. Fatelo! Una moneta nel freezer può Salvarvi la vita. Fatelo prima di partire. Ecco perché. prima di partire per soggiorni più o meno lunghi durante le vacanze estive, mettere una moneta nel freezer di casa può essere molto utile. La ragione potrebbe sembrare sorprendente, ma è del tutto fondata. Può ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 luglio 2021) Week end fuori?cosa dovete mettere neldi: L’idea che puòre voi e i vostri cari da bruttissime sorprese. Fatelo! Una moneta nelpuòrvi la. Fatelodiperché.diper soggiorni più o meno lunghi durante le vacanze estive, mettere una moneta neldipuò essere molto utile. La ragione potrebbe sembrare sorprendente, ma è del tutto fondata. Può ...

Advertising

GioGeneSharp : @siceid @GIANGI774 @matteorenzi @AlvisiConci Eccoli pronti a partire in branco... - TheSMStrategies : RT @enricogualandi: Sala Social Media Strategies, siamo pronti a partire con @michaelvittori #WMF2021 - David77692706 : RT @dadamaiorino70: Pronti a partire???? Volo in partenza per Ibiza... Si vola con 'La Gossipperie' ?????? Ore 10.00 su - ilfestival : RT @enricogualandi: Sala Social Media Strategies, siamo pronti a partire con @michaelvittori #WMF2021 - michaelvittori : RT @enricogualandi: Sala Social Media Strategies, siamo pronti a partire con @michaelvittori #WMF2021 -