Primo Reggiani diventa papà: la sua fidanzata Federica è incinta! (Di venerdì 16 luglio 2021) Primo Reggiani diventerà presto papà per la prima volta! La fidanzata dell’attore, Federica, è incinta. La lieta notizia è arrivata direttamente dal settimanale Nuovo che ha pubblicato alcuni scatti insindacabili: la compagna di Reggiani sfoggia un vistoso e bellissimo pancione! Leggi anche: Clizia Incorvaia è incinta di Paolo Ciavarro? Ecco tutta la verità di Eleonora... Leggi su donnapop (Di venerdì 16 luglio 2021)diventerà prestoper la prima volta! Ladell’attore,, è incinta. La lieta notizia è arrivata direttamente dal settimanale Nuovo che ha pubblicato alcuni scatti insindacabili: la compagna disfoggia un vistoso e bellissimo pancione! Leggi anche: Clizia Incorvaia è incinta di Paolo Ciavarro? Ecco tutta la verità di Eleonora...

Advertising

PasqualeMarro : #PrimoReggiani la notizia è una bomba fan in estasi - andreastoolbox : Primo Reggiani diventerà papà, la fidanzata Federica Pacchiarotti aspetta il suo primo figlio… - glooit : Primo Reggiani diventerà papà, la fidanzata Federica Pacchiarotti aspetta il suo primo figlio leggi su Gloo… - annaros70527446 : @M5S_Senato CHI FARÀ CASALINO? - DA QUANDO SI È SAPUTO CHE L’AUTOBIOGRAFIA DI TA-ROCCO DIVENTERÀ UN FILM, IN TANTI… - LaFuggitiva_ : Uno è Primo Reggiani, dei tempi in cui faceva il giovane contadino in Orgoglio, gloriosa fiction rai -