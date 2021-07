Pressioni per lo Stadio della Roma. Il Campidoglio querela Parnasi. La Raggi accusa: l’Eurnova minacciò azioni legali. E porta ai giudici le lettere della società ai consiglieri (Di venerdì 16 luglio 2021) Doveva essere l’impianto con cui rilanciare l’As Roma e dare nuovo lustro alla Capitale. Peccato che l’impianto di Tor di Valle a poco a poco si è trasformato da un sogno a una chimera – se non addirittura un incubo – poiché finito su un binario morto dopo che la nuova proprietà della società calcistica, in modo del tutto legittimo, ha deciso di rinunciare al progetto. Da quel momento è iniziata una surreale battaglia con Eurnova, la società di Luca Parnasi che avrebbe dovuto costruire lo Stadio, che si è detta pronta a chiedere i danni al Campidoglio, con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 luglio 2021) Doveva essere l’impianto con cui rilanciare l’Ase dare nuovo lustro alla Capitale. Peccato che l’impianto di Tor di Valle a poco a poco si è trasformato da un sogno a una chimera – se non addirittura un incubo – poiché finito su un binario morto dopo che la nuova proprietàcalcistica, in modo del tutto legittimo, ha deciso di rinunciare al progetto. Da quel momento è iniziata una surreale battaglia con Eurnova, ladi Lucache avrebbe dovuto costruire lo, che si è detta pronta a chiedere i danni al, con ...

