"Presa in carico completa, collaborazione ospedale, medici di famiglia e pediatri di libera scelta e condivisione dati clinici, solo così sarà possibile rinnovare la medicina del territorio" (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 luglio 2021 – I fondi del Recovery Plan destinati al nostro Paese dalla UE nel progetto Next Generation UE saranno circa 10 miliardi e saranno usati per l'implementazione della medicina territoriale. Home care, case di comunità, ospedali di comunità e centrali di coordinamento sono i capisaldi della medicina territoriale che ha come obiettivi, Presa in carico completa e trasversalità vera tra ospedale e territorio. Alla base del progetto è previsto un nuovo rapporto tra medicina di famiglia ed i pediatri di libera scelta.

