Pozzuoli, incendio choc all'anfiteatro Flavio: bruciano gli spalti in legno (Di venerdì 16 luglio 2021) Incredulità e stupore per l'incendio scoppiato questo pomeriggio all'interno l'anfiteatro Flavio di Pozzuoli.L'immagine dell'incendio, pubblicata su Facebook da... Leggi su ilmattino (Di venerdì 16 luglio 2021) Incredulità e stupore per l'scoppiato questo pomeriggio all'interno l'di.L'immagine dell', pubblicata su Facebook da...

Advertising

Marylena_88 : RT @ultimenotizie: Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno dell’anfiteatro Flavio di #Pozzuoli. In fiamme le gradinate i… - glooit : Incendio all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, paura per uno dei più bei siti archeologici del mondo leggi su Gloo… - giannettimarco : RT @ultimenotizie: Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno dell’anfiteatro Flavio di #Pozzuoli. In fiamme le gradinate i… - sulsitodisimone : RT @ultimenotizie: Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno dell’anfiteatro Flavio di #Pozzuoli. In fiamme le gradinate i… - LenaPoros : RT @ultimenotizie: Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno dell’anfiteatro Flavio di #Pozzuoli. In fiamme le gradinate i… -