“Potrebbe essere la bis-nonna” Lei 91 anni e lui 23. La stranissima coppia fa il giro del mondo (Di venerdì 16 luglio 2021) Davvero l’amore non ha età? O piuttosto sono i soldi a non ammettere scrupoli? Giudicate voi. Questa è la storia di Mauricio Ossola, 23enne, che ha sposato “per amore” la sua prozia Yolanda Torres, che di anni ne ha 91. O meglio ne aveva, perché la donna il 30 aprile 2016 è morta di sepsi, e l’amore del marito si è riversato su eredità e pensione di reversibilità, legittime, che pare gli siano state negate. Un amore puro Siamo in Argentina, e il matrimonio tra i due è avvenuto nel massimo riserbo, nessuno infatti nel piccolo paese di Salta, nel nord-ovest del Paese, era al corrente della cosa, se non a nozze avvenute, anche se dicono che la donna fosse lucida ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 16 luglio 2021) Davvero l’amore non ha età? O piuttosto sono i soldi a non ammettere scrupoli? Giudicate voi. Questa è la storia di Mauricio Ossola, 23enne, che ha sposato “per amore” la sua prozia Yolanda Torres, che dine ha 91. O meglio ne aveva, perché la donna il 30 aprile 2016 è morta di sepsi, e l’amore del marito si è riversato su eredità e pensione di reversibilità, legittime, che pare gli siano state negate. Un amore puro Siamo in Argentina, e il matrimonio tra i due è avvenuto nel massimo riserbo, nessuno infatti nel piccolo paese di Salta, nel nord-ovest del Paese, era al corrente della cosa, se non a nozze avvenute, anche se dicono che la donna fosse lucida ...

