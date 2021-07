Ponte Farnese | causa maltempo | si è conclusa a Roma l’esposizione dell’installazione temporanea dell’artista francese Olivier Grossetête

(Di venerdì 16 luglio 2021) “Effimere per natura, come noi, queste monumentali costruzioni partecipative di cartone sono destinate a scomparire. La loro posta in gioco è quindi tanto nel processo, nel percorso e nell’esperienza collettiva che propongono, quanto nelle loro forme finali. Questo“sospeso”, inaccessibile per essenza, ci collega in definitiva solo a noi stessi. È l’immagine del nostro rapporto con l’indicibile”, dichiara, l’artistaautore del. E’ stato realizzato il sogno di Michelangelo e del Cardinale, con un’opera effimera ...

Advertising

virginiaraggi : Immaginate un ponte di cartone sospeso sul Tevere che collega simbolicamente Palazzo Farnese a Villa Farnesina. È i… - Agenzia_Ansa : A Roma il ponte Farnese prende vita con l'installazione-show sul Tevere: 'Il sogno di Michelangelo diventa realtà'.… - chr_masset : Un sogno diventato realtà. Il ponte #Farnese di Olivier Grossetête in omaggio a Michelangelo vola sul Tevere. Pon… - KingMunera : RT @virginiaraggi: Immaginate un ponte di cartone sospeso sul Tevere che collega simbolicamente Palazzo Farnese a Villa Farnesina. È il pro… - anngrott1 : RT @virginiaraggi: Immaginate un ponte di cartone sospeso sul Tevere che collega simbolicamente Palazzo Farnese a Villa Farnesina. È il pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Farnese

Sarà consentito il transito di residenti ed autorizzati sudi Mezzo, Piazzale Corridoni e deviazioni esclusivamente in Via deie Strada Bixio. Viene isitiuito su Piazza Garibaldi, ...Sarà consentito il transito di residenti ed autorizzati sudi Mezzo, Piazzale Corridoni e deviazioni esclusivamente in Via deie Strada Bixio. Viene isitiuito su Piazza Garibaldi, ...Piccola biblioteca del pensiero cancellato. Dal 17 luglio in edicola con il Foglio il romanzo di Francis Scott Fitzgerald ...Cosa fare nel fine settimana a Roma Weekend di metà luglio. Tanti romani ancora in città e alcuni turisti che – dopo mesi – fanno ritorno nella Capitale. Una Roma che non si ...