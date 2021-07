Pompei | riapre la Villa dei Misteri | si amplia l’offerta di visita

(Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) –è un grande museo a cielo aperto. Tra edifici pubblici, case, botteghe, strade è possibile vivere l’atmosfera della vita quotidiana dell’epoca romanando luoghi unici. Al fine di migliorare l’esperienza dial sito, dal 19 luglio il Parco archeologico diapre ulteriori monumenti conmento del percorso di. In particolare, dal 19 luglio, al seguito di interventi di manutenzioneladeie il Lupanare, entrambi edifici noti di ...

Il sito archeologico, che tranne in un paio di occasioni non è mai stato aperto al pubblico, è stato reso accessibile al piano terra grazie ad una collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e ...Al fine di migliorare l'esperienza di visita al sito, dal 19 luglio il Parco archeologico di Pompei apre ulteriori monumenti con ampliamento del percorso di visita. In particolare, dal 19 luglio, al ...Il restauro di un soffitto affrescato di un ambiente di Villa San Marco sarà il primo intervento oggetto della campagna digitale di crowdfunding del parco archeologico di Pompei che prende ...