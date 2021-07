Personale over 60 radoppiato: 280mila insegnanti in uscita nei prossimi 5 anni. Rapporto Inapp (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel Rapporto Inapp, diffuso oggi, si mettono in evidenza anche le sfide della Pubblica amministrazione con la riduzione progressiva e costante del numero di dipendenti pubblici avvenuta negli ultimi venti anni (circa 350mila unità, pari al 10% dell'organico, di cui 212mila nell'ultimo decennio). Alla riduzione di Personale ha fatto da contrappunto il suo crescente invecchiamento, con un'età media dei dipendenti di 50,7 anni (era di 44 anni nel 2003) e una quota di under 30 pari ad appena il 3% del totale dei dipendenti, sei volte in meno degli over 60 (18%). L'articolo ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel, diffuso oggi, si mettono in evidenza anche le sfide della Pubblica amministrazione con la riduzione progressiva e costante del numero di dipendenti pubblici avvenuta negli ultimi venti(circa 350mila unità, pari al 10% dell'organico, di cui 212mila nell'ultimo decennio). Alla riduzione diha fatto da contrappunto il suo crescente invecchiamento, con un'età media dei dipendenti di 50,7(era di 44nel 2003) e una quota di under 30 pari ad appena il 3% del totale dei dipendenti, sei volte in meno degli60 (18%). L'articolo ...

