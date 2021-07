Perde il controllo e si ribalta con l' auto | autista incastrato nell' abitacolo

Advertising

afaccrucazzz : @sofiaciulli2603 @fuckinglovelwt si ma provate voi a mettervi nella sua situazione porca puttana, una persona dopo… - Roby15087997 : @laregione Quando le pressioni si fanno pesanti si perde il controllo. Ora ve lo dimostro: mettono i semafori per a… - messveneto : Perde il controllo dell’auto che finisce contro un albero - Roby15087997 : @ticinonews Quando le pressioni si fanno pesanti si perde il controllo. Ora ve lo dimostro: mettono i semafori per… - CarmenSalesi : @VittoriaDP_ E insomma mia madre a volte perde il controllo...forse ha qualche radice turca?? -

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo

il Resto del Carlino

Incidente questa mattina a Montecassiano, in provincia di Macerata. Un uomo alla guida della sua auto è uscito di strada ribaltandosi. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di ...... Turisti dall'Austria, camion e lavori: traffico in… Tragedia sfiorata in tangenziale a Udine, furgone… Non paga 10.000 euro di pedaggi per le autostrade,…il...VIGLIANO BIELLESE – Giovane centauro perde il controllo della moto e va a sbattere contro un’auto. Incidente nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 luglio, verso le 14.20 in via per Ronco, un ragazzo di 2 ...UDINE. Il conducente di una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. É successo poco dopo le 15 di venerdì ...