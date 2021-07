Per far fronte all’emergenza climatica è importante promuovere un buon uso del Pnrr (Di venerdì 16 luglio 2021) di Giovanni Casciaro Siamo solo a inizio estate e si sono già ripresentati eventi climatici allarmanti un po’ dappertutto. A giugno in Canada e nel nord ovest degli Stati Uniti le temperature hanno raggiunto valori, intorno a 50°C, ritenuti, fino ad oggi, molto improbabili o impossibili per quei luoghi. Si sono registrati centinaia di morti e migliaia di persone evacuate, una raffica d’incendi con la distruzione di boschi e paesi. E già a maggio nella Penisola Arabica e in Medio Oriente una super ondata di caldo, sono stati sfiorati i 50°C; nello stesso tempo in Russia, a nord del Circolo Polare Artico, sono stati rilevati 31,9°C e a Mosca battuto il record di temperatura massima con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) di Giovanni Casciaro Siamo solo a inizio estate e si sono già ripresentati eventi climatici allarmanti un po’ dappertutto. A giugno in Canada e nel nord ovest degli Stati Uniti le temperature hanno raggiunto valori, intorno a 50°C, ritenuti, fino ad oggi, molto improbabili o impossibili per quei luoghi. Si sono registrati centinaia di morti e migliaia di persone evacuate, una raffica d’incendi con la distruzione di boschi e paesi. E già a maggio nella Penisola Arabica e in Medio Oriente una super ondata di caldo, sono stati sfiorati i 50°C; nello stesso tempo in Russia, a nord del Circolo Polare Artico, sono stati rilevati 31,9°C e a Mosca battuto il record di temperatura massima con ...

