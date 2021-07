Pd, Panunzi: da Roma a Viterbo, situazione rifiuti insostenibile (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – “rifiuti dalla capitale a Viterbo. situazione insostenibile”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, che, insieme al sindaco di Viterbo Giovanni Maria Arena, il senatore Umberto Fusco e i deputati Mauro Rotelli e Alessandro Battilocchio, ha partecipato questa mattina all’incontro con il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, per la crisi della gestione dei rifiuti di Roma Capitale. “Abbiamo esposto le preoccupazioni del nostro territorio a fronte di questa continua fase emergenziale di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 luglio 2021)– “dalla capitale a”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Enrico, che, insieme al sindaco diGiovanni Maria Arena, il senatore Umberto Fusco e i deputati Mauro Rotelli e Alessandro Battilocchio, ha partecipato questa mattina all’incontro con il prefetto diMatteo Piantedosi, per la crisi della gestione deidiCapitale. “Abbiamo esposto le preoccupazioni del nostro territorio a fronte di questa continua fase emergenziale di ...

