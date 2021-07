Patty Pravo | gli amori della sua vita | quel commovente ricordo

(Di venerdì 16 luglio 2021)è unacantautrici più amate di sempre, ma a far parlare sono stati anche i suoi, Fonte foto: Rai PlayAmatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione,continua a stupire, ma qualche tempo fa ha raccontatodi molti anni fa: tutti glidell’iconica cantante. ...

Advertising

J7Radio : Patty Pravo - Pazza Idea - Nata_Arts : RT @SalvatoreCaroni: Patty Pravo e Luciano Pavarotti - Pazza idea (2001) - Cami71Michele : @flanderouse Lo ha già detto Patty Pravo... ?? - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: CheMusica: Patty Pravo, l’arresto che fa discutere | Il racconto. - GHERARDIMAURO1 : CheMusica: Patty Pravo, l’arresto che fa discutere | Il racconto. -

Ultime Notizie dalla rete : Patty Pravo

CheNews.it

...ospiti a far compagnia a Carlo Conti ed ai concorrenti Vip che per l'occasione sono stati l'amico fraterno del conduttore ed attore Leonardo Pieraccioni e la grande cantante ed interprete...Ospiti specialie Leonardo Pieraccioni.Patty Pravo, "la ragazza del Piper" ha alle spalle una straordinaria carriera ma anche non pochi problemi di salute ...Venerdì 16 luglio 2021 ritorna l’appuntamento in prima serata su Rai 1 con il programma di successo presentato da Carlo Conti. Continua anche questa volta ad andare in replica riproponendo la seconda ...