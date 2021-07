Pallanuoto, Olimpiadi Tokyo: i convocati e le rose di tutte le Nazionali (Di venerdì 16 luglio 2021) Il sorteggio dei gironi dei tornei olimpici femminile e maschile di Pallanuoto, dove Il Settebello era testa di serie assieme alla Spagna tra gli uomini, ha stabilito che le avversarie degli azzurri nella prima fase a gironi a Tokyo, nel Gruppo A, saranno Ungheria, Stati Uniti, Sudafrica, Grecia e Giappone. Nel Gruppo B sono state inserite Spagna, Serbia, Australia, Kazakistan, Montenegro e Croazia. Il torneo maschile si svolgerà tra il 25 luglio e l’8 agosto. Il torneo femminile si svolgerà tra il 24 luglio ed il 7 agosto. Nel torneo femminile sono state inserite nel Gruppo A Australia, Sudafrica, Paesi Bassi, Spagna e Canada, e nel Gruppo B ROC (Comitato ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Il sorteggio dei gironi dei tornei olimpici femminile e maschile di, dove Il Settebello era testa di serie assieme alla Spagna tra gli uomini, ha stabilito che le avversarie degli azzurri nella prima fase a gironi a, nel Gruppo A, saranno Ungheria, Stati Uniti, Sudafrica, Grecia e Giappone. Nel Gruppo B sono state inserite Spagna, Serbia, Australia, Kazakistan, Montenegro e Croazia. Il torneo maschile si svolgerà tra il 25 luglio e l’8 agosto. Il torneo femminile si svolgerà tra il 24 luglio ed il 7 agosto. Nel torneo femminile sono state inserite nel Gruppo A Australia, Sudafrica, Paesi Bassi, Spagna e Canada, e nel Gruppo B ROC (Comitato ...

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Olimpiadi Tokyo 2020, giovedì 29 luglio: gli italiani in gara, tutti gli orari Si entra nel vivo della prima settimana alle Olimpiadi di Tokyo 2020 . Altra giornata ricca di eventi quella di giovedì 29 luglio , che segnerà l'... EVENTUALE MARTA BERTONCELLI Ore 7:00 " PALLANUOTO ...

Chi vince le Olimpiadi 2021? Quote, scommesse e favoriti ... 3 Brasile: 3.75 Francia: 6 Italia (non qualificata) *fonte Eurobet Quote Olimpiadi Calcio femminile Stati Uniti: 1.57 Olanda: 7 Gran Bretagna: 9 *fonte Eurobet Quote Olimpiadi Pallanuoto maschile ...

Pallanuoto, Olimpiadi Tokyo: i convocati e le rose di tutte le Nazionali OA Sport

Olimpiadi al via: gli italiani da medaglia Ci siamo quasi! Pochi giorni ci separano ormai dalle Olimpiadi di Tokyo 2021 e dopo il super successo della nazionale di calcio agli Europei un po' tutto il popolo italiano è galvanizzato e le attende ...

