Pagelle qualifiche F1 | GP Gran Bretagna Silverstone 2021 | Hamilton piazza il guizzo del campione | Verstappen beffato

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ledelledel GP di, decimo appuntamento del Mondiale di F1. Sul tracciato di casa di, Lewisnon delude e trova la carica extra per riuscire a mettere la sua Mercedes davanti a tutti, e domani partirà dalla prima casella della sprint race. Maxdeve “accontentarsi” della seconda posizione per 75 millesimi, davanti all’altra Mercedes di Bottas. Quarto un ottimo Leclerc, che approfitta anche del tempo cancellato a Sergio Perez nell’ultimo passaggio, che relega il pilota Red Bull al quinto ...

Advertising

sportface2016 : #F1, pagelle #BritishGP: #Hamilton piazza il guizzo del campione, #Verstappen beffato -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle qualifiche

Sportface.it

Le pagelle delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2021, decimo appuntamento del Mondiale di F1. Sul tracciato di casa di Silverstone, Lewis Hamilton non delude e trova la carica extra per riuscire a ...Max Verstappen 10 e lode A quota 14 fa capolino tra le leggende (Emerson Fittipaldi, Jack Brabham, Graham Hill) con la naturalezza del talento unita alla consapevolezza del campione in pectore. Guida ...