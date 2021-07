Paestum: per la finale di School Movie 2021 Anna Tatangelo e gli Arteteca (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiPaestum (Sa) – C’è grande fermento tra gli oltre 2mila bambini che hanno partecipato a questa edizione della rassegna cinematografica per Istituti Scolastici che consiste nella realizzazione di cortometraggi da parte degli alunni delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di I Grado della Campania. A lavoro per mesi tutti giovanissimi sotto i 13 anni che, rapiti dal fascino della telecamera e dal desiderio di specchiarsi in quell’occhio, ora sono pronti a vivere la magia e l’emozione della premiazione.La finale si terrà il 19 e 20 luglio ai Templi di Paestum, un’atmosfera magica, un luogo storico, nel quale ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 5 minuti(Sa) – C’è grande fermento tra gli oltre 2mila bambini che hanno partecipato a questa edizione della rassegna cinematografica per Istituti Scolastici che consiste nella realizzazione di cortometraggi da parte degli alunni delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di I Grado della Campania. A lavoro per mesi tutti giovanissimi sotto i 13 anni che, rapiti dal fascino della telecamera e dal desiderio di specchiarsi in quell’occhio, ora sono pronti a vivere la magia e l’emozione della premiazione.Lasi terrà il 19 e 20 luglio ai Templi di, un’atmosfera magica, un luogo storico, nel quale ...

