PA, Banca d’Italia: a maggio debito in aumento di 6 miliardi rispetto al mese precedente (Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Lo scorso maggio il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 6 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.686,8 miliardi. Lo ha rilevato la Banca d’Italia nella sua pubblicazione statistica”Finanza pubblica: fabbisogno e debito”. L’aumento – hanno spiegato da Via Nazionale – è dovuto al fabbisogno (14,4 miliardi), che ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro (10,5 miliardi, a 91,3); l’effetto ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Lo scorsoildelle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 6al, risultando pari a 2.686,8. Lo ha rilevato lanella sua pubblicazione statistica”Finanza pubblica: fabbisogno e”. L’– hanno spiegato da Via Nazionale – è dovuto al fabbisogno (14,4), che ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro (10,5, a 91,3); l’effetto ...

Advertising

borghi_claudio : @Roger85674604 @Agenparl No, i titoli di stato comperati vengono depositati in Banca d'Italia e gli interessi restituiti allo stato - DividendProfit : PA, Banca d’Italia: a maggio debito in aumento di 6 miliardi rispetto al mese precedente - AlfredsNobel : @MariuzzoAndrea @marruchino @clarissa_gmai @luciodigaetano Come rovinarsi la reputazione per il gusto di una battut… - Newsinunclick : L’EDUCAZIONE FINANZIARIA A SCUOLA ACCELERA CON IL GOVERNO DRAGHI - TommyBrain : SinistraInRete:A. P.: Banca d’Italia, Mes e la Sindrome di Stoccolma -

Ultime Notizie dalla rete : Banca d’Italia Banca d'Italia: la storia della Banca Centrale italiana in breve Starting Finance