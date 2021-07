Ounas e Luperto verso il Venezia? Parla Poggi, responsabile dell'area tecnica (Di venerdì 16 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Paolo Poggi, responsabile area tecnica del Venezia: "Un privilegio aver fatto parte della Serie A degli anni 90 dove c'era una competizione esagerata. Quando ho visto che c'era il Napoli la prima giornata, qualche parolaccia in Veneziano è venuta fuori (ride, ndr). Poi, è prevalso il piacere di ricominciare il campionato di Serie A, in uno stadio così prestigioso. I numeri dicono che le presenze in Serie A del Venezia non sono così frequenti, così come dicono anche che nel recente ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Paolodel: "Un privilegio aver fatto partea Serie A degli anni 90 dove c'era una competizione esagerata. Quando ho visto che c'era il Napoli la prima giornata, qualche parolaccia inno è venuta fuori (ride, ndr). Poi, è prevalso il piacere di ricominciare il campionato di Serie A, in uno stadio così prestigioso. I numeri dicono che le presenze in Serie A delnon sono così frequenti, così come dicono anche che nel recente ...

