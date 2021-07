Ostiglia. Lorenzo Prandi ha ucciso l’anziano padre Mario

(Di venerdì 16 luglio 2021) Dramma familiare a(Mantova)., 50 anni, hail, 75 anni, con diverse coltellate.è stato arrestato dai Carabinieri di. L’omicidio è avvenuto in un appartamento di via Cristoforo Colombo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118.e figlio abitavano insieme da all’incirca un anno.avrebbe impugnato un coltello da cucina colpendopiù volte. A scatenare la ...

DA www.adnkronos.itPRANDI E IL PADRE UCCISO PER VOLUME TV ALTO Omicidio ieri sera a, comune in provincia di Mantova. Un uomo di 50 anni ha accoltellato a morte il padre di 75 anni dopo aver litigato per ...... verso le 23.30, il dramma familiare all'interno di un appartamento al secondo piano di un condominio in via Cristoforo Colombo a, poco distante dal centro del comune del .era ...Dramma familiare a Ostiglia (Mantova). Lorenzo Prandi, 50 anni, ha ucciso il padre Mario, 75 anni, con diverse coltellate. Lorenzo è stato arrestato dai ...«Abbassa quel televisore» avrebbe gridato più volte al padre, disturbato da musiche e parole mentre stava pensando ad altro, ai suoi guai. Il volume, invece, continuava a ...