Ostia. ‘Qui comandiamo noi. Se denunci muori!’, e gli puntano una pistola addosso: anni di minacce e terrore per far tacere imprenditore che scopre la malavita nella sua azienda (Di venerdì 16 luglio 2021) “Sono un imprenditore romano. Ho lavorato a Ostia dal 1997 al 1999 e dal 2005 al 2011 sono stato socio di un’importante azienda lidense”. Esordisce così Gianluca, di cui non riveliamo il cognome per tutela della privacy e per evitare ritorsioni, per raccontare la sua storia di vittima di un sistema che vede come reati evasione fiscale, droga e riciclaggio di denaro. Nel 2011 Gianluca scopre che l’autosalone dove è socio ha un debito verso l’erario di circa 400 mila euro. Ne parla quindi con l’amministratore e con gli altri soci, ma la reazione non è quella che si aspetta. “Mi hanno risposto di farmi gli affari miei”, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) “Sono unromano. Ho lavorato adal 1997 al 1999 e dal 2005 al 2011 sono stato socio di un’importantelidense”. Esordisce così Gianluca, di cui non riveliamo il cognome per tutela della privacy e per evitare ritorsioni, per raccontare la sua storia di vittima di un sistema che vede come reati evasione fiscale, droga e riciclaggio di denaro. Nel 2011 Gianlucache l’autosalone dove è socio ha un debito verso l’erario di circa 400 mila euro. Ne parla quindi con l’amministratore e con gli altri soci, ma la reazione non è quella che si aspetta. “Mi hanno risposto di farmi gli affari miei”, ...

CorriereCitta : Ostia. ‘Qui comandiamo noi. Se denunci muori!’, e gli puntano una pistola addosso: anni di minacce e terrore per fa… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: ECCOMI QUI, ANCHE OGGI SEMPRE SENZA MASHERE, RIFLESSO VETRO BANCO B.P.M. OSTIA VIA A. PIOLA CASELLI ORA - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: ECCO QUI, MANAGGIA ABBIAMO SVEGLIATO IL SENZA TETTO, STAVA DORMENDO SULLA PANCHINA, DATO EURO 20,00 PER I CAFFE' .... O… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: CON RIFERIMENTO IMMAGINE CASSONETTI SCEMPIO, ROMA TODAY, SI TRASMETTE FOTO CASSONETTI, QUI SOTTO, OSTIA VIA DANILO STI… - GHERARDIMAURO1 : CON RIFERIMENTO IMMAGINE CASSONETTI SCEMPIO, ROMA TODAY, SI TRASMETTE FOTO CASSONETTI, QUI SOTTO, OSTIA VIA DANILO… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia ‘Qui Dieci anni e un Villaggio, per crescere la Generazione Oceano Corriere della Sera