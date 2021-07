Orietta Berti coach di The Voice Senior. Fuori Albano e Jasmine Carrisi (Di venerdì 16 luglio 2021) Orietta Berti Rimpasto di giuria a The Voice Senior. Nella sua prossima stagione, il cui debutto è previsto per il mese di novembre, il talent show musicale condotto su Rai1 da Antonella Clerici avrà una new entry tra i coach: Orietta Berti entrerà nel cast del programma, in sostituzione di Albano e Jasmine Carrisi (che dunque non ci saranno più). Reduce dalla positiva esperienza del Festival di Sanremo e dalla rinnovata popolarità che ne è conseguita, la 78enne artista di Cavriago, come anticipato da TvBlog, sarà ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 luglio 2021)Rimpasto di giuria a The. Nella sua prossima stagione, il cui debutto è previsto per il mese di novembre, il talent show musicale condotto su Rai1 da Antonella Clerici avrà una new entry tra ientrerà nel cast del programma, in sostituzione di(che dunque non ci saranno più). Reduce dalla positiva esperienza del Festival di Sanremo e dalla rinnovata popolarità che ne è conseguita, la 78enne artista di Cavriago, come anticipato da TvBlog, sarà ...

Advertising

FranAltomare : Quindi #Povia può parlare di infanzia perché ha scritto “quando i bambini fanno oh” Allora Orietta Berti comandant… - itsmwengo : Quindi Malgioglio e Orietta Berti rispettivamente in programma Rai, felicissima di pagare il canone e boicottate il… - ReTwitStorm_ita : #Orietta #Berti #Coach di The #Voice #Senior. #Fuori #Albano e Jasmine Carrisi - Guasty_ : Orietta Berti più onnipresente di Zorzi, pure a The Voice ce la dovevano piazzare. - spleendeparis_ : RT @Cinguetterai: Orietta Berti sarà una dei coach di #TheVoiceSenior. Prenderà il posto di Albano e della figlia Jasmine. Confermati Lored… -