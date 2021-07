Ordine d’arrivo Tour de France 2021, risultati diciannovesima tappa: doppietta personale di Mohoric! Laporte e Pedersen a 58? (Di venerdì 16 luglio 2021) Magnifica doppietta personale di Matej Mohoric nella diciannovesima tappa del Tour de France 2021. Con un altro arrivo tutto solitario, il giovane campione nazionale sloveno ha trionfato in quel di Libourne, zittendo in qualche modo coloro che in questi giorni hanno dubitato su di lui e la sua Bahrain Victorius dopo la perquisizione subita da parte della polizia Francese. Il bis del ventitreenne è stato voluto, cercato, per far capire ancora una volta il valore che lo contraddistingue e mettersi ‘in mezzo’ ai due mostri sacri del suo Paese, ossia Tadej ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Magnificadi Matej Mohoric nelladelde. Con un altro arrivo tutto solitario, il giovane campione nazionale sloveno ha trionfato in quel di Libourne, zittendo in qualche modo coloro che in questi giorni hanno dubitato su di lui e la sua Bahrain Victorius dopo la perquisizione subita da parte della poliziase. Il bis del ventitreenne è stato voluto, cercato, per far capire ancora una volta il valore che lo contraddistingue e mettersi ‘in mezzo’ ai due mostri sacri del suo Paese, ossia Tadej ...

