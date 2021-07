Operazione “DRUG EXPRESS” | 11 arresti nell’hinterland Milazzese

Advertising

SkyTG24 : Droga Milazzo, operazione 'Drug Express': 12 ordinanze - ACiavula : Operazione 'Drug Express', eseguite undici misure cautelari personali per traffico di droga - Ciavula: - DottBellavia : RT @SkyTG24: Droga Milazzo, operazione 'Drug Express': 12 ordinanze - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Droga Milazzo, operazione 'Drug Express': 12 ordinanze - MessinaMag : È scattata alle prime luci dell’alba l’operazione antidroga denominata “DRUG EXPRESS”, portata a termine dalla Guar… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione DRUG

Agenzia ANSA

Durante l'antidroga, denominata "express", quattro persone sono finite in carcere, altre cinque ai domiciliari, due hanno l'obbligo di dimora nel comune di residenza. L'organizzazione ...E' scattata alle prime luci dell'alba l'Express' di Polizia e Guardia di finanza, coordinate dalla Dda di Messina, che ha smantellato l'organizzazione criminale e portato in carcere ...Polizia e Guardia di Finanza la notte scorsa hanno arrestato nove persone nell'ambito dell'operazione antidroga "DRUG EXPRESS" . Smantellata un'organizzazione ...E’ scattata alle prime luci dell’alba l’operazione ‘Drug Express’ di Polizia e Guardia di finanza, coordinate dalla Dda di Messina, che ha smantellato l’organizzazione criminale e portato in carcere ...